Балаклейская районная больница Харьковской области буквально набита умирающими наёмниками из Польши и боевиками ВСУ, которых везут из Артёмовска (Бахмута), сообщает издание "МК" со ссылкой на местные источники.
Авторы материала добавляют, что хирургам приходится проводить огромное количество ампутаций.
"Большому числу госпитализированных сопутствует ужасный трупный запах. Он настолько "впитался в больничные стены", что его не удастся выветрить в ближайшее время", — рассказали журналисты.
По их словам, на отвратительные ароматы в лечебном учреждении жалуются все гражданские пациенты, которые стремятся быстрее покинуть больницу.
Ранее военкор рассказал, что украинские предприниматели ждут скорейшей победы России, чтобы вернуться к своей деятельности.
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