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FT: Запад призвал ОАЭ не поставлять РФ электронику, "пригодную для военных целей"

0:32
Мир

Запад обеспокоен поставками Арабских Эмиратов электроники в Россию, которую якобы Москва может использовать в "военных целях".

FT: Запад призвал ОАЭ не поставлять РФ электронику, "пригодную для военных целей"

О какой конкретно продукции идёт речь, западные политики не уточнили.

"Правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром для поставок таких товаров, как электроника, которые могут быть перепрофилированы для помощи российским военным действиям", — передаёт Financial Times.

В каком контексте Запад обратился к ОАЭ, не уточняется.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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