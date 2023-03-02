FT: Запад призвал ОАЭ не поставлять РФ электронику, "пригодную для военных целей"

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Запад обеспокоен поставками Арабских Эмиратов электроники в Россию, которую якобы Москва может использовать в "военных целях".

О какой конкретно продукции идёт речь, западные политики не уточнили.

"Правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром для поставок таких товаров, как электроника, которые могут быть перепрофилированы для помощи российским военным действиям", — передаёт Financial Times.

В каком контексте Запад обратился к ОАЭ, не уточняется.