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В Германии дали Украине свободу выбора в переговорах с Россией

0:45
Мир

Германия не будет указывать Киеву, что делать и какие "критерии мира" определять в возможных переговорах с Россией, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

В Германии дали Украине свободу выбора в переговорах с Россией

По её словам, Украина сама вправе решать, каким хочет видеть мир после окончания конфликта.

"Мы поддерживаем право Украины на самооборону, — заявила Бербок журналистам. — Однако, в конечном итоге, Украина сама будет вести переговоры о том, как будет выглядеть мир. Ни германский министр иностранных дел, ни канцлер не будут говорить, что украинцам делать со своей страной".

Как подчеркнула Бербок, Берлин продолжит поддерживать киевский режим и не признаёт принадлежность Крыма России.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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