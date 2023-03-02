Германия не будет указывать Киеву, что делать и какие "критерии мира" определять в возможных переговорах с Россией, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
По её словам, Украина сама вправе решать, каким хочет видеть мир после окончания конфликта.
"Мы поддерживаем право Украины на самооборону, — заявила Бербок журналистам. — Однако, в конечном итоге, Украина сама будет вести переговоры о том, как будет выглядеть мир. Ни германский министр иностранных дел, ни канцлер не будут говорить, что украинцам делать со своей страной".
Как подчеркнула Бербок, Берлин продолжит поддерживать киевский режим и не признаёт принадлежность Крыма России.
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