TV2: в Дании отказали украинцам, которые потребовали уволить из школы русскую учительницу

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские беженцы потребовали от властей Дании уволить из школы учительницу с русскими корнями. По их словам, то что она преподаёт детям с Незалежной — "неуважение".

Скандал разгорелся в одной из школ датского города Хельсингер. Украинки узнали, что в школе, где учатся их дети, одна из преподавателей — русская. Женщины потребовали немедленно уволить педагога, однако, их поставили на место.

"По словам руководства школы, трое родителей написали, что не желают, чтобы их детей обучал учитель с русскими корнями, — прокомментировали ситуацию власти города TV2. — Матери хотят, чтобы школа уволила учителя. Но у нас в Дании так не принято. Мы не увольняем людей по национальному признаку".

Власти назвали инцидент "досадным" и подчеркнули, что педагог живёт в Дании уже 30 лет и работает без нареканий.