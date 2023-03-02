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TV2: в Дании отказали украинцам, которые потребовали уволить из школы русскую учительницу

0:59
Мир

Украинские беженцы потребовали от властей Дании уволить из школы учительницу с русскими корнями. По их словам, то что она преподаёт детям с Незалежной — "неуважение".

TV2: в Дании отказали украинцам, которые потребовали уволить из школы русскую учительницу

Скандал разгорелся в одной из школ датского города Хельсингер. Украинки узнали, что в школе, где учатся их дети, одна из преподавателей — русская. Женщины потребовали немедленно уволить педагога, однако, их поставили на место.

"По словам руководства школы, трое родителей написали, что не желают, чтобы их детей обучал учитель с русскими корнями, — прокомментировали ситуацию власти города TV2. — Матери хотят, чтобы школа уволила учителя. Но у нас в Дании так не принято. Мы не увольняем людей по национальному признаку".

Власти назвали инцидент "досадным" и подчеркнули, что педагог живёт в Дании уже 30 лет и работает без нареканий.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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