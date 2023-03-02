В британской памятке на случай военной угрозы говорится, что необходимо уничтожить всех домашних питомцев. Как сообщил экс-министр страны Джеймс Бетелл, этот же протокол рассматривали в первые дни пандемии COVID-19.
Так, согласно документу, когда Великобритания готовилась ко Второй мировой войне в 1939 году, гражданам было предписано уничтожить всех домашних котов, чтобы не тратиться на корм.
"Эвакуировать детей, затемнить окна и убить котов" — передаёт The Guardian.
По словам экс-министра, в случае с коронавирусом, власти не понимали, могут ли животные стать разносчиками болезни.
В 1939 году британцы всё же последовали совету властей. Тогда люди убили более 750 тысяч любимцев.
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