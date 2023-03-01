Экс-глава разведки Гренелл: США грозит катастрофа на Украине из-за Китая

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Экс-глава американской разведки Рик Гренелл заявил, что США грозит катастрофа на Украине, если в дело вступит Китай.

Ранее Китай представил план по мирному урегулированию украинского конфликта. США и некоторые их союзники раскритиковали инициативу КНР.

Гренелл уверен, что Штаты не могут допустить, чтобы Китай вёл переговоры РФ и Украины. Однако он добавил, что если Вашингтон не предложит свой план по урегулированию конфликта, то ситуация для них ухудшится.

"Для США будет катастрофой, если они позволят Пекину вести переговоры о мирном соглашении между Киевом и Москвой", — заявил экс-глава американской разведки.

Гренелл отмечает, что пока Китай выступает с мирным планом, США лишь продолжают финансировать украинский конфликт. По мнению экс-директора национальной разведки, китайский план — хорошее начало.

"Что меня действительно бесит, так это то, что Госдепартамент не взял на себя инициативу. Они позволили Китаю снова затмить их, и теперь мы выглядим слабыми", — заявил Гренелл.