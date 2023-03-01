Молдавский блогер-русофоб Николай Лебедев сбежал из Одессы, встретив много недоброжелателей, сообщает EADaily.
На днях Лебедев был замечен в Одессе. Туда, по его словам, он приехал, чтобы передать ВСУ внедорожник и дроны. Сделал ли он это, не сообщается. Известно, что в украинском городе он надолго не задержался.
В многонациональной Одессе блогер боялся "встретить недоброжелателей". Он рассказал, что собирается поехать в Киев, однако дату не анонсировал.
В начале февраля в отношении Лебедева правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело.
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За прошедший год изменились как сами войска Украины, так и пленные, которые попадают к ВС РФ.