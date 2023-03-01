Украинского лидера Владимира Зеленского пугает перспектива перехода Артёмовска (Бахмута) под контроль ВС РФ. Об этом пишет британское издание Daily Express.
Авторы процитировали Зеленского, говорящего о том, как украинским военным сложно удерживать Артёмовск.
"Противник постоянно уничтожает всё, что можно использовать для защиты наших позиций", — сказал Зеленский.
По мнению журналистов издания, переход Артёмовска под контроль российской армии означало бы большое стратегическое достижение РФ и её символическую победу.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что в боях у Артёмовска потери самых подготовленных украинских подразделений составили до 70% бойцов.
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