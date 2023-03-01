Скотт Риттер: Украина может потерять новые области

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Украина может лишиться новых областей в случае продолжения противостояния с РФ. Об этом предупредил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Случилась необратимая потеря Украиной двадцати процентов территории, эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится", — сказал Риттер на YouTubе-канале Rebirth of Communism.

Риттер напомнил, что Украина уже потеряла 200 или 300 тысяч своих бойцов, вдобавок к этому миллионы её жителей были вынуждены бежать за пределы страны. Разрушения украинской инфраструктуры исчисляются суммами в триллионы долларов.

Вывод из вышесказанного напрашивается всего один: Киев как никто другой должен хотеть прекратить боевые действия на своей территории, заключил бывший разведчик.