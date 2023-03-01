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Кадыров назвал нынешнее время счастливым и определяющим будущее России

1:22
Мир

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает нынешнее время историческим, определяющим будущее положение России на мировой арене.

Кадыров назвал нынешнее время счастливым и определяющим будущее России

"Время сейчас реально счастливое", — указал он.

По его мнению, есть две причины, которые доказывают это. Во-первых, сложившаяся ситуация наступила бы в любом случае. Однако президентом России мог быть не Владимир Путин, который "спасает огромную многонациональную страну и заодно всё вменяемое человечество", а какой-нибудь "либеральный слизняк". Тогда государству пришёл бы конец, подчеркнул Кадыров.

"Истинное счастье — жить в стране, во главе которой стоит сильная и несгибаемая личность, способная сплотить и повести за собой весь народ на защиту исконных интересов государства", — отметил он в своём Telegram-канале.

Во-вторых, российская армия в зоне спецоперации не только борется с украинскими нацистами, а зарождает новую Россию, считает Кадыров.

"Здесь во главе с русским народом складывается та самая общность, на могучих плечах которой и будет построена уникальная Держава — та самая мечта, за которую мы сегодня проливаем кровь", — подчеркнул чеченский лидер.

Кадыров добавил, что победы достоит только тот, кто искренне верит в неё.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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