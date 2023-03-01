Baijiahao: новое оружие ВС РФ может стать настоящим кошмаром для ВСУ

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Китайские эксперты Baijiahao заявили, что новое оружие ВС РФ может стать настоящим кошмаром для ВСУ.

Новый противотанковый комплекс (ПТРК) может стать ночным кошмаром для Украины. Китайские аналитики пишут, что ПТРК "Хризантема-С" постепенно вводится в эксплуатацию. Новый противотанковый ракетный комплекс на западе уже называют "жнецом смерти". По открытой информации, ракеты из ПТРК могут бить на расстояние 10 км и легко пробивает 1000 мм бронь.

Для "Хризантемы-С" подходят сверхзвуковые и высокоточные ракеты. Также ПТРК имеет усовершенствованную систему управления огнём и баллистическим вычислителем.

ПТРК может легко уничтожить американских Abrams и немецких Leopard.

"Мощное оружие станет настоящим кошмаром для украинской армии", — уверены авторы Baijiahao.