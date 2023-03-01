Baijiahao: РФ проучила Польшу за первые четыре "Леопарда" для Украины

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Авторы Baijiahao сообщают, что Россия проучила Польшу за первые четыре "Леопарда" для Украины.

Ранее польская нефтяная компания Orlen сообщила, что Москва прекратила поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Китайские аналитики усомнились в словах польских чиновников о том, что это никак не отразится на потребителях нефти.

Около 10% нефти в Польшу поступало из России. Эти объёмы придётся чем-то возместить: искать поставщиков, договариваться с ними. В любом случае стоимость нефти возрастёт из-за усложнения логистики. Эксперты уверены, что эти расходы лягут на плечи обычных поляков и повысят уровень инфляции в стране.

Авторы Baijiahao уверены, что Россия "обезнефтила" трубопровод не просто так. Таким образом, по мнению аналитиков, Москва проучила Варшаву за помощь Украине.

Именно Польша первая начала требовать у Запада танки для ВСУ. Позже под давлением Варшавы страны НАТО пообещали предоставить Киеву Leopard 2. Китайские эксперты увидели в этих двух событиях взаимосвязь. 24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев, чтобы передать "Леопарды" Зеленскому, а на следующий день Россия прекратила поставки нефти по "Дружбе".