Военкор Котенок: ВСУ бьют из "Града" по Петровскому району Донецка

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Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает, что ВСУ бьют из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка.

По его словам, около 20 ракет было выпущено по Петровскому району в 18:00 (мск). Помимо этого работает 155-мм украинская артиллерия. Владимировка, Горловка также находятся под огнём ВСУ.