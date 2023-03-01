Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает, что ВСУ бьют из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка.
По его словам, около 20 ракет было выпущено по Петровскому району в 18:00 (мск). Помимо этого работает 155-мм украинская артиллерия. Владимировка, Горловка также находятся под огнём ВСУ.
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