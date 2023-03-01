Сенатор Никонорова заявила, что США превратили Украину в полигон новых вооружений

Сенатор Наталья Никонорова заявила, что США превратили Украину в полигон новых вооружений.

Член Совета Федерации ФС РФ от Донецкой Народной Республики (ДНР) написала в своём Telegram-канале, что США будут испытывать свою военную продукцию на Украине. По её мнению, Штаты видят в украинцах лишь рабочий персонал, который будет обслуживать полигон США.

Сенатор считает, что Вашингтон будет отправлять на Украину вооружение до тех пор, пока всё оружие не пройдёт проверку в реальном бою. Единственное, что пока американцы боятся передавать Киеву — самолёты.

"Может, опасаются, что окажутся эти самолёты скоро у российских кулибиных", — пошутила Никонорова.