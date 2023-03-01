Сенатор Наталья Никонорова заявила, что США превратили Украину в полигон новых вооружений.
Член Совета Федерации ФС РФ от Донецкой Народной Республики (ДНР) написала в своём Telegram-канале, что США будут испытывать свою военную продукцию на Украине. По её мнению, Штаты видят в украинцах лишь рабочий персонал, который будет обслуживать полигон США.
Сенатор считает, что Вашингтон будет отправлять на Украину вооружение до тех пор, пока всё оружие не пройдёт проверку в реальном бою. Единственное, что пока американцы боятся передавать Киеву — самолёты.
"Может, опасаются, что окажутся эти самолёты скоро у российских кулибиных", — пошутила Никонорова.
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