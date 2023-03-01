Министр Вормут: США не должны быть безрассудными при оценке военных возможностей ВС РФ

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Министр армии Кристин Вормут заявила, что США не должны быть безрассудными при оценке военных возможностей ВС РФ.

В ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Вормут сказала, что Штаты были глупцами, если бы не думали о военном потенциала России.

Она добавила, что, по оценкам американских экспертов, Москва до сих пор не задействовала значительную часть военно-воздушных и военно-морских сил. Также Россия всё ещё не продемонстрировала свои возможности в киберсреде.