Express: Зеленский боится приближающегося разгрома ВСУ в Артёмовске

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Украинский президент Владимир Зеленский боится, что группировка вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске (Бахмуте) скоро падёт под натиском российской армии. Такое мнение высказал обозреватель Майкл Ноулз в статье для издания Express.

Зеленский признаёт, что защищать Бахмут становится всё труднее, так как российский лидер Владимир Путин усиливает давление на город, отметил эксперт. Он добавил, что взятие под контроль этого населённого пункта станет символической и стратегической победой России.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива сообщил, что из-под Артёмовска выводят все британские и американские ЧВК, а также старший офицерский состав ВСУ.