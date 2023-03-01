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Экс-глава британского МИД пожаловался на невозможность смены власти в России извне

2:26
Мир

Бывший министр иностранных дел Великобритании, член палаты лордов Уильям Хейг заявил, что в России невозможно сменить власть извне. В отличие от других стран, где у США и Великобритании ранее получалось это сделать.

Экс-глава британского МИД пожаловался на невозможность смены власти в России извне

Разоткровенничался Хейг в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом. Бывший министр думал, что разговаривает с другим "бывшим" — с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

"Учитывая весь аппарат государственного контроля, очень трудно способствовать этому извне. В прошлом в некоторых государствах США и Великобритания смогли добиться успеха и сменить власть извне, но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно", — сказал Хейг.

Он сообщил, что будучи министром иностранных дел Великобритании посещал Москву и встречался с "представителями гражданского общества" в британском посольстве, сообщает РИА "Новости".

Экс-министр добавил, что любая поддержка Запада, направленная на смену властей, расценивалась как заговор и агрессия со стороны западных стран. Заметим, как будто в самих западных странах это расценивалось бы по-другому.

В общем, по словам Уильяма Хейга, "это должно идти из самой России, изнутри".

Заметим, что вряд ли бывший глава МИД Великобритании был бы столь же откровенен, скажем, в интервью прессе. Хотя, кто знает. Вот, например, экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в июле прошлого года заявил в эфире телеканала CNN, что участвовал в планировании государственных переворотов в зарубежных странах.

Он усомнился в способностях бывшего президента США Дональда Трампа организовать переворот: " (Я заявляю) как человек, который помогал планировать государственные перевороты — не здесь, но в других странах, — это требует много работы. И это не то, что он (Трамп) делал".

Речь шла о возможности организации переворота в Соединённых Штатах. Что касается других стран, то по мнению Болтона, это дело явно настолько заурядное, что об этом можно упомянуть вскользь, не обнаружив в этом ничего зазорного. И судя по реакции его собеседников, их его заявление тоже не особо впечталило.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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