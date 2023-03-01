Россияне пытаются получить гражданство Турции в обмен на инвестиции: землетрясение этому не помеха

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Продажа жилья в Турции практически приостановлена из-за недавних землетрясений. На цены на недвижимость бедствие никак не повлияло.

Число желающих обзавестись жильём в Турции резко снизилось из-за природных катаклизмов.

Ранее сообщалось элитный дом в Турции стал "смертельной ловушкой" для его обитателей во время землетрясения.

Основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина объяснила, почему перспектива приобрести жильё в Турции по-прежнему привлекательна для россиян.

"Связано это в первую очередь с тем, что цель многих покупателей из России — получение гражданства за инвестиции, а кроме Турции из доступных программ — только Гренада и Вануату", — цитирует слова эксперта NEWS.ru.