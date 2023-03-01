Продажа жилья в Турции практически приостановлена из-за недавних землетрясений. На цены на недвижимость бедствие никак не повлияло.
Число желающих обзавестись жильём в Турции резко снизилось из-за природных катаклизмов.
Ранее сообщалось элитный дом в Турции стал "смертельной ловушкой" для его обитателей во время землетрясения.
Основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина объяснила, почему перспектива приобрести жильё в Турции по-прежнему привлекательна для россиян.
"Связано это в первую очередь с тем, что цель многих покупателей из России — получение гражданства за инвестиции, а кроме Турции из доступных программ — только Гренада и Вануату", — цитирует слова эксперта NEWS.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Учёные из Кембриджского университета провели исследование, изучив отношение жителей разных стран к государствам Запада, России и Китаю. Результаты удивили.