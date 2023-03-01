Политолог: Киев боится ответа России за атаки своих беспилотников на Крым, поэтому не признаётся в них

1:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему Киев в лице советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка не признаёт свою причастность к ударам беспилотниками по Крыму.

Эксперт считает, что и в Киеве, и в США по-настоящему испугались последствий подобных действий.

Джаралла подчеркнул, что все прекрасно помнят, как Россия ответила Украине на её атаку по Крымскому мосту.

"Все разумные люди хорошо помнят, что произошло через 2 дня после атаки на Крымский мост: Украина увидела, что означают слова президента Путина "мы еще не начали воевать по-настоящему". И вот как только продемонстрировали, это впечатлило всех. Последствия не заставили долго ждать", — напомнил Джаралла.

Политолог считает, что возможный ответ России на атаки украинских беспилотников по Крыму страшит западных покровителей Киева, которые понимают, что они могут обернуться очень неприятными последствиями.

"Возможный ответ, судя по всему, уже испугал тех покровителей, которые отсиживаются за рубежом. И они понимают, к каким последствиям это может привести. Поэтому марионеткам отдан приказ как-то попытаться смягчить этот вариант, хотя очевидно, болваны есть болваны, даже в своих оправданиях они выглядят клиническими идиотами", — заключил Джаралла.

Ранее Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к атакам дронов по территории России.