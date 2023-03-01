Политолог из Украины Павлив: Байден уведомил Зеленского о заморозке боевых действий в скором времени

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По информации украинского политолога Михаила Павлива, лидер США Джо Байден предупредил президента Украины Владимира Зеленского о том, что боевые действия в Незалежной, вероятно, будут заморожены в скором времени.

Павлив объяснил в своём Telegram-канале, что за этим решением Байдена стоит страх, что мирный план Китая будет отвергнут Вашингтоном и Киевом, из-за чего Пекин может начать прямо оказывать военную поддержку Москве.

Политолог напомнил об опасениях Байдена, который считает, что из-за этого противоречия между Вашингтоном и Пекином станут глубже, а США в этом совершенно не заинтересованы.

Павлив рассказал, что США позволили Киеву временно активизировать боевые действия в Запорожской области для того, чтобы дать ему возможность вернуть под свой контроль как можно большую часть этого региона. Дело в том, что здесь находятся месторождения никеля и кадмия, в которых заинтересованы американские компании.

Эксперт предупредил, что перед тем, как конфликт будет заморожен, ВСУ могут решиться на масштабное контрнаступление, которое грозит неопределённостью и многочисленными жертвами.