Представитель ВСУ Череватый опроверг сообщения о сдаче Артёмовска

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Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг сообщения о выводе украинских войск из Артёмовска.

"Если мы видим, что угроза нашему персоналу и оперативной обстановке значительнее необходимости удерживать территорию, мы это сделаем (выведем войска)… Только командование видит, насколько это необходимо в этой ситуации", — цитирует Череватого телеканал CNN.

По его словам, только штаб может принять решение об отступлении, однако до сих пор соответствующей инициативы не поступало.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский признал, что Вооружённые силы страны могут решиться на "стратегическое отступление" из Артёмовска, который постепенно окружают российские войска.