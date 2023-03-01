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Политолог: в Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам из-за проблем в экономике

1:47
Мир

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал акцию протеста в Грайфсвальде Германии, на которой граждане выступили против размещения 500 украинских беженцев в местных школах и университетах.

Политолог: в Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам из-за проблем в экономике

"В Германии существует острая проблема украинских беженцев. С февраля прошлого года в ФРГ переселилось более 1,5 миллиона человек. Этот показатель можно сопоставить с пиком миграционного кризиса 2015 года", — сказал политолог.

По его словам, из-за этого конфликт на Украине распространяется и на Германию. В качестве примера специалист привёл столкновения возле инсталляции подбитого танка рядом с российским посольством в Берлине.

"В германских городах происходит рост стычек между выходцами из России и Украины. В ФРГ проживают более пяти миллионов наших бывших соотечественников", — добавил собеседник издания.

При этом он заявил, что в основном преференции граждан Украины совпадают с льготами беженцев из других стран. Помощь таким людям жители Германии воспринимали положительно, отметил эксперт.

"Но хорошо быть щедрым, когда у тебя в стране нет проблем в экономике. Сейчас же гражданам приходится туго затягивать пояса, жить скромнее. Из-за этого меняется отношение к политике гостеприимства", — заключил Камкин.

Ранее сообщалось, что поговорить с возмущёнными гражданами прибыл мэр Грайфсвальда Стефан Фассбиндер. По данным N-TV, протестующие вели себя агрессивно, из-за чего полиции пришлось защищать чиновника.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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