Политолог: в Германии ухудшилось отношение к украинским беженцам из-за проблем в экономике

1:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Примакова Александр Камкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал акцию протеста в Грайфсвальде Германии, на которой граждане выступили против размещения 500 украинских беженцев в местных школах и университетах.

"В Германии существует острая проблема украинских беженцев. С февраля прошлого года в ФРГ переселилось более 1,5 миллиона человек. Этот показатель можно сопоставить с пиком миграционного кризиса 2015 года", — сказал политолог.

По его словам, из-за этого конфликт на Украине распространяется и на Германию. В качестве примера специалист привёл столкновения возле инсталляции подбитого танка рядом с российским посольством в Берлине.

"В германских городах происходит рост стычек между выходцами из России и Украины. В ФРГ проживают более пяти миллионов наших бывших соотечественников", — добавил собеседник издания.

При этом он заявил, что в основном преференции граждан Украины совпадают с льготами беженцев из других стран. Помощь таким людям жители Германии воспринимали положительно, отметил эксперт.

"Но хорошо быть щедрым, когда у тебя в стране нет проблем в экономике. Сейчас же гражданам приходится туго затягивать пояса, жить скромнее. Из-за этого меняется отношение к политике гостеприимства", — заключил Камкин.

Ранее сообщалось, что поговорить с возмущёнными гражданами прибыл мэр Грайфсвальда Стефан Фассбиндер. По данным N-TV, протестующие вели себя агрессивно, из-за чего полиции пришлось защищать чиновника.