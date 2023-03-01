RTS: эксперты из РФ и Украины ведут переговоры через две организации в Женеве

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Две частные организации в Женеве помогли экспертам из РФ и Украины организовать переговоры по поводу урегулирования конфликта, передаёт RTS.

Как сообщили в телерадиокомпании, специалисты Центра гуманитарного диалога (HD Center) и Центра политики безопасности (GCSP) собрали "российских и украинских партнёров" на предварительную встречу. Отмечается, что стороны намерены поддерживать непрямую коммуникацию для обсуждения проблемных вопросов.

Глава GCSP Томас Гремингер подчеркнул: в переговорах задействованы эксперты, приближённые к лидеру РФ Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Речь идёт об известных политиках, военачальниках и бывших чиновниках, уточнил руководитель организации. По его словам, помимо вопросов, связанных с урегулированием конфликта, стороны дискутируют об экономическом кризисе и экспорте сельхозтоваров.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о начале "секретных переговоров" по Украине в его стране. При этом он добавил, что диалог идёт не на самом высоком уровне.