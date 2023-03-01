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Глава Минобороны ФРГ Писториус: Бундесвер не сможет держать оборону в случае нападения

1:10
Мир

В случае нападения противника на Германию Бундесвер (ВС ФРГ) не смогут держать оборону. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время мероприятия по вопросам переломного года, которое организовала парламентская группа СДПГ.

Глава Минобороны ФРГ Писториус: Бундесвер не сможет держать оборону в случае нападения

"У нас нет вооруженных сил, способных обороняться, которые смогли бы держать оборону при агрессивной, жестокой войне", — приводит его слова Bild*.

Глава Минобороны подчеркнул, что Германия защищать ни собственных жителей, ни страны НАТО не в состоянии, и призывает повлиять на сложившуюся ситуацию.

Немецкий военный аналитик Томас Висгольд обратил внимание на тот факт, что официальное ведомство Германии впервые говорит о проблемах в ВС так прямо.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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