На Украине вместе с британскими учёными разрабатывают модель "быстрого государства"

Руководитель Комитета по экономическому развитию Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил, что чиновники вместе с британскими экспертами формируют проект "быстрого государства".

Над идеями Fast State работают специалисты Кембриджского университета, Национального института экономических и социальных исследований, отметил политик.

"Государство функционирует настолько быстро и эффективно, что его как будто не существует", — объяснил концепцию депутат, слова которого передаёт Telegram-канал пресс-службы парламента.

Вместе с этим Наталуха добавил, что в такой стране экономика ориентирована на гражданина, автоматизируются государственные процедуры, в том числе связанные с предпринимателями. Соответствующий подход позволяет бороться с коррупцией, добавил чиновник.

Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что экономика Украины разорена и зависит от Вашингтона.