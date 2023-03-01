Руководитель Комитета по экономическому развитию Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил, что чиновники вместе с британскими экспертами формируют проект "быстрого государства".
Над идеями Fast State работают специалисты Кембриджского университета, Национального института экономических и социальных исследований, отметил политик.
"Государство функционирует настолько быстро и эффективно, что его как будто не существует", — объяснил концепцию депутат, слова которого передаёт Telegram-канал пресс-службы парламента.
Вместе с этим Наталуха добавил, что в такой стране экономика ориентирована на гражданина, автоматизируются государственные процедуры, в том числе связанные с предпринимателями. Соответствующий подход позволяет бороться с коррупцией, добавил чиновник.
Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что экономика Украины разорена и зависит от Вашингтона.
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