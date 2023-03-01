Жигалин: данные о "мегаземлетрясении" преувеличены, но нужно дождаться 3-7 марта

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Землетрясения в некоторых регионах — привычное явление, однако из-за трагедии в Турции их начали воспринимать в качестве чего-то необычного. Такое мнение выразил ведущий сотрудник Института физики Земли им. Шмидта РАН Александр Жигалин, оценивая в интервью Pravda.Ru прогноз о грядущем "мегаземлетрясении".

По его словам, данные о возможном начале масштабного землетрясения преувеличены. Он отметил, что подземные толчки, начавшиеся 6 февраля, уже "расползаются".

"С турецкого узла всё стартовало, там рядом очень активный филиппинский узел, недалеко Япония, которую трясёт постоянно, а также наша Камчатка. Сейчас в этих регионах время от времени наблюдаются землетрясения. В Сочи были подземные толчки. И это обычное явление, просто сейчас все сконцентрировались на турецкой трагедии, поэтому кажется, что происходит что-то необычное", — сказал эксперт.

Жигалин добавил, что ситуация с землетрясениями стабилизируется к лету.

При этом он призвал дождаться сроков, указанных в прогнозе о катаклизмах, чтобы проверить его достоверность. Активный сейсмический пояс, куда попадают Турция и Крым, ещё не ушёл, резюмировал собеседник издания.

Ранее сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что с 3 по 7 марта 12 регионов планеты, в том числе южная часть Японии, Россия, Пакистан, часть Северной Америки и Греция, столкнутся с "мегаземлетрясением" магнитудой 8,5 и выше.