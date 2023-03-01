Военкор Руденко: украинские бизнесмены мечтают, чтобы Россия быстрее победила

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С началом специальной военной операции практически весь бизнес на Украине оказался парализован, и местные предприниматели мечтают о скорейшем окончании боевых действий, рассказал военкор Андрей Руденко.

По его словам, сейчас прибыль получают только те, кто зарабатывает на поставках для ВСУ. Остальные вынуждены как-то компенсировать колоссальную нехватку сотрудников мужского пола из-за повальной мобилизации и мириться с регулярной остановкой деятельности по причине воздушных тревог.

"Внутри страны грамотные люди понимают, что Зеленский кинул страну в пропасть. И откровенно заявляют, что быстрее бы Россия победила", — пояснил репортёр.

Ранее американский военный аналитик заверил западные страны, что они никогда не смогут выиграть вооружённое противостояние с РФ, так как ни одна ядерная держава ещё не проигрывала воин.