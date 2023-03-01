РИА Новости: Соединённые Штаты столкнулись с неизбежным, конец президентства Джо Байдена близок

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В числе кандидатов на пост главы США находится экс-президент страны Дональд Трамп. Это означает, что близится конец правлению нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

В партии демократов Трампу может составить конкуренцию только действующий президент. Однако никто не уверен, что состояние здоровья Байдена позволит возрастному политику участвовать в гонке за власть.

Социальный опрос Fox News показал, что около 43% республиканцев намерены вверить свои судьбы в руки Трампа. Губернатор Флориды Рон Десантис набрал около 28% в рейтинге одобрения среди американцев. По семь процентов у экс-посола в ООН Никки Хейли и бывшего вице-президента Майка Пенса. Согласно данным опроса, 84% демократов одобряют нынешнюю политику Байдена, но лишь 37% хотят, чтобы он оставался на второй срок.

"А позиция Байдена понятна: если он заранее скажет, что это его первый и последний срок, с ним перестанут считаться. Если же выдвинется, а затем снимется по здоровью, это удар по партии. Вот президент и не торопится", — отмечает Катков.