Захарова: Киев мог получить радиоактивные материалы через порты Одессы и Черноморска

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

В украинских СМИ и соцсетях активно распространяется информация о доставке в порты Одессы и Черноморска радиоактивных материалов, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, 16 февраля, согласно сообщениям украинцев, Киев получил контейнеры с радиоактивными веществами, на которых была замечена англоязычная маркировка. В соцсетях также пишут, что 19 февраля аналогичные вещества поступили в порт Одессы, указала дипломат.

Как пояснила Захарова, жители Украины и граничащих с ней европейских стран опасаются, что Киев намерен создать "грязную бомбу" для эскалации конфликта. Она подчеркнула: порты, в которые могли быть доставлены опасные материалы, являются участниками "зерновой сделки".

"Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий", — сказано в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Она призвала руководителей международных организаций организовать проверки в украинских портах.