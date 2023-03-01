В украинских СМИ и соцсетях активно распространяется информация о доставке в порты Одессы и Черноморска радиоактивных материалов, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, 16 февраля, согласно сообщениям украинцев, Киев получил контейнеры с радиоактивными веществами, на которых была замечена англоязычная маркировка. В соцсетях также пишут, что 19 февраля аналогичные вещества поступили в порт Одессы, указала дипломат.
Как пояснила Захарова, жители Украины и граничащих с ней европейских стран опасаются, что Киев намерен создать "грязную бомбу" для эскалации конфликта. Она подчеркнула: порты, в которые могли быть доставлены опасные материалы, являются участниками "зерновой сделки".
"Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий", — сказано в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Она призвала руководителей международных организаций организовать проверки в украинских портах.
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