FT: роскошный дом в Турции Rönesans Rezidans стал "смертельной ловушкой" во время землетрясения

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Во время землетрясения в Турции элитный дом Rönesans Rezidans в провиндии Хатай рухнул на бок, но его "скелет" остался сверху, поэтому спасателям было сложнее доставать пострадавших из-под завалов. Эксперты полагают, что основными причинами стали форма дома, тип почвы, "мягкость" первого этажа и то, что настолько сильные толчки бывают раз в 2,5 тыс. лет. Об этом сообщает журналисты британского издания Financial Times.

"Осталась огромная куча щебня с гигантским "скелетом" здания сверху. Именно поэтому спасение было таким трудным", — описал произошедшее родственник одного из погибших.

Инженеры убеждены, что современные здания не должны были рухнуть после толчков, однако Rönesans сложился как карточный домик на 40-й секунде землетрясения. По мнению профессора строительной инженерии Огуза Джема Челика, разрушение дома говорит об ошибках, которые были допущены во время проектирования и строительства.

Застройщик признался, что в одно элитное здание было объединено сразу три дома для увеличения количества квартир. В результате, Rönesans стал слишком длинным, поэтому риски обрушения возросли. Специалисты отметили, что длина здания составляла 134 метра, а высота — 17 метров.

"Это требует серьёзной подготовки к строительству, если строительство ведётся в сейсмоопасном районе", — указала инженер-строитель Джейн Верник.