Западные лидеры должны рассмотреть возможные способы выхода из конфликта на Украине. Такое мнение выразил немецкий политолог Йоханнес Варвик.
Он убеждён в том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) никогда не победят в противостоянии с российской армией, несмотря на поддержку Запада. По словам эксперта, новые пакеты военной и финансовой помощи уже не помогут киевскому режиму.
"Политикам следует начать думать, как мы можем выйти из конфликта", — приводит комментарий Варвика издание ZDFheute.
Ранее бывший офицер Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что к октябрю 2023 года все украинские военные будут либо убиты, либо ранены в результате ожесточённых боев.
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