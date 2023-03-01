Если украинский кризис закончится с помощью мирных переговоров, Соединённые Штаты ждёт множество проблем, уверен американский аналитик Брет Стивенс.
С негативными последствиями столкнётся не только Вашингтон, но и прочие западные страны, уточнил он.
Китай извлечет урок, что военная и финансовая помощь Белого дома и союзников США, в том числе Тайваню, может быть не безграничной, а России удастся без долгосрочных последствий обрести новые территории, пишет эксперт в издании The New York Times.
К тому же, отметил Стивенс, сама идея сесть за стол переговоров с Москвой плохо сказывается на "моральном духе" Киева, а сейчас это единственное, что удерживает Украину от поражения.
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