Украинский президент Владимир Зеленский не будет преследовать лично тех, кто не согласен с его политикой, заявил политолог Ростислав Ищенко. По его словам, за такими людьми отправят "нациков среднего уровня".
Как подчеркнул политолог, "несогласных" украинцев необходимо вывозить из страны.
"Этим даже не будет заниматься государство на высоком уровне. Зеленский не будет подписывать указ об уничтожении всех, кто не с ним. Этим займутся нацики на среднем уровне, те, которые и сидят там в СБУ, и те, которые не сидят в СБУ, но просто так ненавидят русских, что кушать не могут", — пояснил политолог "Украине.ру".
Как подчеркнул Ищенко, списки таких людей уже наработаны с 2014 года. Кто-то из них уже под арестом, а некоторые ещё остаются на свободе.
*ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).
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