Генинспектор правительства США: при поддержке Киева, Штатам нужно учесть провал в Афганистане

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Вашингтону необходимо учесть провал военной кампании в Афганистане, когда оружие, которое поставляли в страну, разошлось по рукам, заявил генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции Джон Сопко.

По его словам, когда идут масштабные поставки вооружения, исключать воровство нельзя.

"Я могу говорить только об Афганистане, поскольку занимаюсь им. В Афганистане была создана ужасная система (контроля за поставками оружия и военной техники. — Прим. ред.), — рассказал эксперт в беседе с ТАСС. — Каким бы благородным ни было дело, у вас будут воровство и проблемы такого рода".

По словам Сопко, в Афганистане США практически потеряли контроль над вооружением и огромная его часть попала на чёрный рынок. Однако как подчеркнул эксперт, Вашингтон абсолютно игнорирует предыдущий опыт.

"Учить уроки — это, к сожалению, не в ДНК Соединённых Штатов", — резюмировал генинспектор.