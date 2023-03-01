Представитель Республиканской партии США Лаверн Спайсер раскритиковала украинского президента Владимира Зеленского за "отмывание денег", переданных Вашингтоном в рамках финансовой помощи.
В своём Twitter* она предложила главе Украины поцеловать её в "чёрный зад". Комментаторы посмеялись над постом американского политика. Один из них заявил, что готов к поцелую Зеленского в "белый зад".
"Зеленский может поцеловать меня в чёрный зад, если считает, что мы отправляем сыновей и дочерей Америки бороться за его схему отмывания денег!" — подчеркнула Спайсер.
Ранее республиканка назвала президента США Джо Байдена "папиком" Зеленского из-за его "трепетного отношения" к руководителю Украины.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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