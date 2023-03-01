Республиканка Спайсер предложила Зеленскому поцеловать её в "чёрный зад"

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель Республиканской партии США Лаверн Спайсер раскритиковала украинского президента Владимира Зеленского за "отмывание денег", переданных Вашингтоном в рамках финансовой помощи.

В своём Twitter* она предложила главе Украины поцеловать её в "чёрный зад". Комментаторы посмеялись над постом американского политика. Один из них заявил, что готов к поцелую Зеленского в "белый зад".

"Зеленский может поцеловать меня в чёрный зад, если считает, что мы отправляем сыновей и дочерей Америки бороться за его схему отмывания денег!" — подчеркнула Спайсер.

Ранее республиканка назвала президента США Джо Байдена "папиком" Зеленского из-за его "трепетного отношения" к руководителю Украины.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.