Американские пользователи Сети раскритиковали главу министерства финансов США Джанет Йеллен за слова о поддержке Украины. Ранее она заявила, что у Штатов и налогоплательщиков есть "долг" перед Киевом.
По словам комментаторов, в США немало проблем, которые стоило бы решить, а не "разъезжать по странам", раздавать деньги американцев.
"Что, свои границы мы защищать уже не должны? Отвратительно, старая безнравственная ведьма, — задался вопросом читатель под соответствующей статьёй в Breitbart. — У нас у самих проблемы и вторжение на границе, проблемы с наркотиками, проблемы с преступностью, с бездомными и ветеранами".
Американцы указали Йеллен, что в первую очередь США должны своим гражданам, а не спонсировать киевский режим.
"А как насчёт долга перед налогоплательщиками, которые зарабатывают эти налоговые доллары?", — поддержал другой.
Пользователи предложили министру финансов выделять деньги из собственной зарплаты, если ей это необходимо.
"Она страдает от галлюцинаций и укрофилии. Глупая", — резюмировали комментаторы.
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