Американцы назвали министра финансов США "старой ведьмой" из-за слов о Киеве

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские пользователи Сети раскритиковали главу министерства финансов США Джанет Йеллен за слова о поддержке Украины. Ранее она заявила, что у Штатов и налогоплательщиков есть "долг" перед Киевом.

По словам комментаторов, в США немало проблем, которые стоило бы решить, а не "разъезжать по странам", раздавать деньги американцев.

"Что, свои границы мы защищать уже не должны? Отвратительно, старая безнравственная ведьма, — задался вопросом читатель под соответствующей статьёй в Breitbart. — У нас у самих проблемы и вторжение на границе, проблемы с наркотиками, проблемы с преступностью, с бездомными и ветеранами".

Американцы указали Йеллен, что в первую очередь США должны своим гражданам, а не спонсировать киевский режим.

"А как насчёт долга перед налогоплательщиками, которые зарабатывают эти налоговые доллары?", — поддержал другой.

Пользователи предложили министру финансов выделять деньги из собственной зарплаты, если ей это необходимо.

"Она страдает от галлюцинаций и укрофилии. Глупая", — резюмировали комментаторы.