В Пентагоне ситуация на Украине назвали статичной при значительном числе человеческих потерь.
Директор по операциям объединённого комитета начальников штабов генерал Дуглас Симс заявил, что ситуация на Украине статична. Россия и Украина, по его словам, тратят одинаковое количество артиллерии. Благодаря этому территории изменяются минимально.
"Обе стороны втягивают значительное количество артиллерии, результатом чего становятся минимальные изменения территории и значительное количество потерь”, — заявил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.