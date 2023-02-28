Пентагон: ситуация на Украине статична при значительном числе потерь

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В Пентагоне ситуация на Украине назвали статичной при значительном числе человеческих потерь.

Директор по операциям объединённого комитета начальников штабов генерал Дуглас Симс заявил, что ситуация на Украине статична. Россия и Украина, по его словам, тратят одинаковое количество артиллерии. Благодаря этому территории изменяются минимально.

"Обе стороны втягивают значительное количество артиллерии, результатом чего становятся минимальные изменения территории и значительное количество потерь”, — заявил он.