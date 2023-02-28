Замминистра обороны США Каль заявил, что конфликт на Украине может продлиться до трёх лет

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Заместитель министра обороны США Колин Каль считает, что конфликт на Украине может продлиться до трёх лет.

На слушаниях в конгрессе США Каль заявил, что не может дать точного прогноза. По его словам, он не знает траекторию конфликта, поэтому СВО может закончиться как через пол года, так и через три.

Каль добавил, что он надеется на поддержку конгресса в вопросе финансирования Украины.