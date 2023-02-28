Заместитель министра обороны США Колин Каль считает, что конфликт на Украине может продлиться до трёх лет.
На слушаниях в конгрессе США Каль заявил, что не может дать точного прогноза. По его словам, он не знает траекторию конфликта, поэтому СВО может закончиться как через пол года, так и через три.
Каль добавил, что он надеется на поддержку конгресса в вопросе финансирования Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.