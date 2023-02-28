В центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,0

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Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в центральной части Турции, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям.

После землетрясения магнитудой 4,4 в районе Инджесу в Кайсери в 18:16 произошло ещё одно землетрясение магнитудой 4,0 в 19:59.

Два последовательных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в районах Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше. Землетрясения вызвали серьёзные разрушения в 11 провинциях.

Сегодня Управление по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) объявило о землетрясении силой 4,4 в Кайсере. Позже AFAD объявило ещё об одном землетрясении магнитудой 4,0 в 19:59. Землетрясение вновь произошедшее в районе Инджесу.