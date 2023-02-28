Макгрегор считает, что Зеленский скоро сбежит в Майями

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Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому совсем скоро не останется ничего другого, кроме как сбежать в Майями после того, как США перестанут снабжать Киев оружием и деньгами. В этом уверен экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Я практически уверен, что господин Зеленский закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами", — сказал Макгрегор в интервью на YouTube.

Что касается ситуации на Украине, возможности поддержки США здесь ограничены, считает Макгрегор. Он напомнил, что Вашингтон может оказывать своим партнёрам поддержку на море и с воздуха, обладая для этого достаточной военно-технической базой, однако на суше он заметно проигрывает, в частности, России, обладающей более мощной армией.

Поэтому США будут действовать по уже привычному для них сценарию, и совсем скоро, удовлетворив свои интересы, просто выведут свои войска с Украины.

"Мы прошли через это во Вьетнаме, Ираке, Афганистане. Боюсь, что-то же самое произойдет и на Украине", — добавил Макгрегор.