Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подполковник Марочко: ВСУ могут сформировать "танковый кулак" из техники НАТО в зоне СВО на Украине
Финский инструктор призвал не ждать победы Украины: у ВСУ позорно низкий уровень
"Сплин" и "Би-2" не выступят на фестивале "Брат-2 Живой Soundtrack" 4 марта в Москве
ФАС заинтересовалась законностью вертолётных услуг для главы Башкирии
Американский наёмник Макинтайр: боевики ВСУ казнили дезертиров, включая иностранцев
Замминистра обороны США Кал: Штаты признают проблему коррупции на Украине
Марков призвал "жёстко" ответить на удары украинскими дронами по РФ
Зеленский призвал компании США инвестировать в Украину до завершения СВО
Кошкин призвал выяснить, почему системы ПВО не сбили долетевший до Подмосковья беспилотник

The New York Times: обещания стран ЕС о танках Киеву разошлись с их возможностями

1:00
Мир

Страны ЕС, которые пообещали снабдить Киев танками Leopard, не могут поставить заявленное количество боевых машин. Об этом пишет газета The New York Times.

The New York Times: обещания стран ЕС о танках Киеву разошлись с их возможностями

По словам журналистов, обещанный поток танков сейчас скорее напоминает "ручеёк".

Как объяснил эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг, страны Евросоюза оказались больше теоретиками в военном деле, чем практиками.

"Повсеместная тенденция [на протяжении последних лет] в европейских армиях — сокращение, сокращение и сокращение. В конце концов многие [страны], как и Германия, шли по одному маршруту: война — это теоретическая вещь. Так что у нас есть теоретические танки", — заявил Меллинг.

Когда страны ЕС начали готовить свои "Леопарды" к отправке, выяснилось, что некоторые танки оказались в нерабочем состоянии, или же у них недостаёт запчастей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Эксперт Шурыгин сообщил о массовых побегах бойцов ВСУ в Британии

Военные ВСУ массово покидают боевые части в Британии.

Шурыгин заявил о массовых побегах военнослужащих ВСУ в Великобритании
Андрей Кончаловский заменил актёра Александра Домогарова в постановке Театра имени Моссовета
Кончаловский нашёл замену раскритиковавшему Театр Моссовета Домогарову
Оператор коптера раскрыл тайны беспилотников ВСУ
Рогов заявил о главной битве СВО: ВСУ ждёт провал
Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов Не надо идти на поводу у своего аппетита Сергей Лебедев
Сложилась уникальная ситуация, чтобы остановить конфликт на Украине — Лукашенко
"Сейчас я зарабатываю ноль": Даня Милохин признался, что его финансовое положение ухудшилось после отъезда из России
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Стали известны сроки нового наступления ВС РФ — Костенко
Последние материалы
Финский инструктор призвал не ждать победы Украины: у ВСУ позорно низкий уровень
"Сплин" и "Би-2" не выступят на фестивале "Брат-2 Живой Soundtrack" 4 марта в Москве
ФАС заинтересовалась законностью вертолётных услуг для главы Башкирии
Американский наёмник Макинтайр: боевики ВСУ казнили дезертиров, включая иностранцев
Замминистра обороны США Кал: Штаты признают проблему коррупции на Украине
Марков призвал "жёстко" ответить на удары украинскими дронами по РФ
Зеленский призвал компании США инвестировать в Украину до завершения СВО
Кошкин призвал выяснить, почему системы ПВО не сбили долетевший до Подмосковья беспилотник
Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест"
The New York Times: обещания стран ЕС о танках Киеву разошлись с их возможностями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников