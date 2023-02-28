The New York Times: обещания стран ЕС о танках Киеву разошлись с их возможностями

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Страны ЕС, которые пообещали снабдить Киев танками Leopard, не могут поставить заявленное количество боевых машин. Об этом пишет газета The New York Times.

По словам журналистов, обещанный поток танков сейчас скорее напоминает "ручеёк".

Как объяснил эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг, страны Евросоюза оказались больше теоретиками в военном деле, чем практиками.

"Повсеместная тенденция [на протяжении последних лет] в европейских армиях — сокращение, сокращение и сокращение. В конце концов многие [страны], как и Германия, шли по одному маршруту: война — это теоретическая вещь. Так что у нас есть теоретические танки", — заявил Меллинг.

Когда страны ЕС начали готовить свои "Леопарды" к отправке, выяснилось, что некоторые танки оказались в нерабочем состоянии, или же у них недостаёт запчастей.