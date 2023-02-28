Жители Крыма заявили журналисту NBC News, что готовы защищать полуостров от Киева.
Журналист прибыл в Крым на поезде через восстановленный Керченский мост. На полуострове репортёр спросил у местной жительницы, какой стране принадлежит Крым. На свой вопрос он получил однозначный ответ.
"Россия, конечно, Россия", — ответила женщина.
Также он задал этот вопрос молодому человеку, который заявил американским журналистам, что готов защищать Крым и Россию.
"Даже если война будет здесь, мы все равно отстоим Севастополь. Если мы не будем защищать нашу Родину, то станем рабами", - заявил молодой человек.
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