NBC News: жители Крыма заявили о готовности защищать полуостров от Украины

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Жители Крыма заявили журналисту NBC News, что готовы защищать полуостров от Киева.

Журналист прибыл в Крым на поезде через восстановленный Керченский мост. На полуострове репортёр спросил у местной жительницы, какой стране принадлежит Крым. На свой вопрос он получил однозначный ответ.

"Россия, конечно, Россия", — ответила женщина.

Также он задал этот вопрос молодому человеку, который заявил американским журналистам, что готов защищать Крым и Россию.

"Даже если война будет здесь, мы все равно отстоим Севастополь. Если мы не будем защищать нашу Родину, то станем рабами", - заявил молодой человек.