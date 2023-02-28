Президент РФ Владимир Путин обратился к представителям ФСБ с призывом помешать украинским диверсионным группам проникать на территорию России, а также препятствовать нелегальному ввозу на территорию РФ боеприпасов и вооружения.
Такая задача была озвучена Путиным в ходе заседания коллегии ФСБ.
"Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, Вооруженных сил и Росгвардии. Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов", — сказал Путин.
Президент напомнил, что Запад, невзирая на громкие заявления о борьбе с терроризмом, никогда не гнушался пользоваться экстремистами и радикалами, преследуя свои цели. По словам Путина, против России всегда использовали "то, что под рукой", что можно наблюдать и сейчас.
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