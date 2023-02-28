Эксперт Светов: Саакашвили должен был уйти в сторону после выполнения задачи США

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Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили плохо заканчивает карьеру, потому что вовремя не ушёл из политики, считает обозреватель Юрий Светов.

В интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" эксперт отметил, что Саакашвили был создан американскими политиками для организации "революции роз".

"Выполнив задачу, он должен был уйти в сторону", — сказал Светов.

По его словам, бывший президент Грузии "заигрался" в политику. Саакашвили надеялся, что власти США поспособствуют его освобождению из тюрьмы, однако серьёзно ошибся, уточнил обозреватель. Он добавил, что теперь политик вынужден самостоятельно бороться со своими бедами.

Ранее пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сообщила о плохом состоянии экс-руководителя Грузии. Она убеждена: политик постепенно умирает, так как стремительно теряет вес из-за серьёзных заболеваний.