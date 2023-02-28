Президент США Джо Байден: "Я белый парень, но я не глупый"

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Каждый год в США и Канаде проходит месяц "чёрной истории" (Black History Month). В это время проводятся различные мероприятия, посвящённые афроамериканцам, которые внесли свой вклад в культурную и политическую жизнь страны. Также поднимаются вопросы о борьбе с расизмом и бедностью.

В ходе своего выступления перед чернокожими гражданами США в Белом доме президент Джо Байден решил пошутить и заявил:

"Я белый парень, но я не глупый".

Нелепая фраза заикающегося американского лидера сорвала овации присутствующих афроамериканцев.