Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует уйти в отставку, поскольку он не отстаивает интересы народа. Об этом заявил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.
Он подчеркнул, что на данный момент правительство ФРГ является антинемецким и антинародным, поскольку Берлин отказывается слышать то, что говорит ему общественность во время митингов против поставок оружия на Украину.
"Правительство Германии — это марионеточный режим США. Немецкий народ заслуживает более достойного канцлера, которому важна сильная Германия в союзе с Россией, а не подхалимство перед США", — сказал Гемпель в беседе с РИА Новости.
Политик отметил, что Шольц поддерживает нацистский режим в Киеве и накачивает Украину оружием, несмотря на требования народа прекратить эскалацию конфликта.
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