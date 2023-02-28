РИА Новости: Россия перехитрила западные нефтяные санкции

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Международные аналитики признают, что российские нефтяники спокойно пережили односторонний развод с Европой из-за конфликта на Украине и оперативно переключились на новых клиентов, а именно на страны Северной Африки.

Ряд изданий в последние дни отмечают, что экономика РФ не просто не рухнула после введения Евросоюзом радикальных ограничительных мер на импорт сырой нефти и продуктов её переработки из России, а вполне даже процветает. Об этом пишет в своей статье обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Так, внезапно обнаружилось, что у России есть не только собственный танкерный флот, но ещё и нефтеналивные суда дружественных стран, которым из портов Балтики до причалов Северной Африки идти значительно ближе, чем до Китая и Сингапура.

Другая — самая страшная и тщательно скрываемая проблема состоит в том, что Европа и сама продолжает импортировать российские нефть, мазут и бензин, оставив в строгом заборе санкций специально для этого лазейку. Нефть из РФ, смешанную в любой пропорции с чёрным золотом из другой страны, покупать разрешается.

"Реальность и русская торговая смекалка удивили буквально всех", — заключил публицист.