Китай может устроить США серьёзные финансовые проблемы. Он намерен делать это медленно, постепенно ослабляя Запад. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.
Он отмечает, что Пекин планирует медленно переориентироваться на свой внутренний рынок и избавиться от американских долгов. Китай хочет реализовать задуманное аккуратно, хотя боится пошлин и угроз со стороны США.
"Он вообще может сделать так, что Америка испытает серьёзные трудности в финансах. В магазинах просто пустые полки будут", — сказал Матвейчев в беседе с URA.RU.
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