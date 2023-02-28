РИА Новости: решающая битва за Россию назначена на весну

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Сейчас не стоит воспринимать это как очередные "клоунские" высказывания лидера Незалежной, потому что ВСУ действительно намерены перейти в наступление на полуостров. Об этом заявил обозреватель Дмитрий Бавырин в материале для РИА Новости.

По его мнению, подобные решения принимаются не самим Зеленским, а США и НАТО. Именно для "большого контрнаступления" Запад поставляет на Украину танки, считает аналитик. Основная задача наступательных манёвров состоит в локальном поражении российской армии, чтобы продемонстрировать всем скептикам "успехи" ВСУ на поле боя.

"В общем, это не клоунада, это гораздо хуже. Это прямая и непосредственная угроза безопасности и территориальной целостности РФ с применением современного оружия НАТО. Уже поэтому — шутки кончились", — подчеркнул Бавырин.

Кроме того, на Западе уже приступили к обсуждению поставок боевых самолётов и дальнобойных ракет на Украину. Если на вооружении ВСУ окажется ядерная бомба, то Киев взорвёт и её, убеждён обозреватель.

"В будущем возможно многое, в том числе и очень страшное. <…> Битва за мирное разрешение конфликта уже проиграна. Битва за Россию назначена на весну", — предупредил аналитик.