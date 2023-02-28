Советник президента Украины Подоляк: если Киев откроет границы, все украинцы разбегутся

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Запрет на выезд мужчин за границу Украины — это не нарушение прав граждан, а вынужденная необходимость, иначе все украинцы разбегутся, заявил советник администрации Зеленского Михаил Подоляк.

Если бы в Киеве приняли такое решение, добавил он в интервью немецкому изданию, вскоре некому бы стало брать в руки оружие и отправляться на передовую.

"В мирное время всё дадим, — пообещал Подоляк. — Но во время войны так не ставится вопрос. Украина что, должна перестать существовать, потому что ты пересек границу?"

Ранее польские болельщики призвали Варшаву не вмешиваться в украинский конфликт и во время футбольного матча вывесили баннер с перечёркнутым тризубом украинских националистов и надписью: "Это не наша война".