Запрет на выезд мужчин за границу Украины — это не нарушение прав граждан, а вынужденная необходимость, иначе все украинцы разбегутся, заявил советник администрации Зеленского Михаил Подоляк.
Если бы в Киеве приняли такое решение, добавил он в интервью немецкому изданию, вскоре некому бы стало брать в руки оружие и отправляться на передовую.
"В мирное время всё дадим, — пообещал Подоляк. — Но во время войны так не ставится вопрос. Украина что, должна перестать существовать, потому что ты пересек границу?"
Ранее польские болельщики призвали Варшаву не вмешиваться в украинский конфликт и во время футбольного матча вывесили баннер с перечёркнутым тризубом украинских националистов и надписью: "Это не наша война".
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